Halkın seçimlere yüksek katılımı ülkenin güvenliğini sağlar

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran'da yarın 21 Şubat'ta yapılacak İslami Şura Meclisi seçimleri dolayısıyla yayınladığı bir bildiride İran milletini nitelikli kişileri seçmek için sandık başına gelmeye davet ederek, “Halkın seçimlere yüksek katılımı ülkenin güvenliği ve güçlü olmasını sağlar” dedi.

Velayeti’nin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Düşmanların yaptırım uygulaması, İslami ülkeleri bölmeye çalışması, bölgede güvensizlik yaratması, İslamofobi ve İranofobi komplosunu yaymak için terör örgütleri oluşturarak terör eylemlerinde bulunması ve benzeri eylemleri İran İslam Cumhuriyeti düzenini zayıflatmak içindir. Ancak İran milletinin direnişi nedeniyle düşmanın bütün bu planları başarısız kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti bağımsızlık, özgürlük, gelişme ve ilerleme yolunu sürdürüyor.”