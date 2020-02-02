İran, Irak’ta Allavi’nin başbakan seçilmesini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi’nin başbakan seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti, Irak hükümeti ile milletinin ABD güçlerini ülke topraklarından çıkarma yönündeki meşru talebinin yanı sıra ülkenin bağımsızlığını, ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokrasinin temellerinin sağlamlaştırılmasını destekleme doğrultusunda Muhammed Tevfik Allavi’nin başbakan olarak seçilmesini olumlu karşılamaktadır” dedi.

Allavi’ye yeni görevinde başarılar dileyen Abbas Musevi, “Şimdiki kritik durumda kardeş ve komşu Irak hükümeti ile milletine karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden gelebilmesi ve en yüksek hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli tüm imkanlarımızı sunmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün akşam hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye vermişti.