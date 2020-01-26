Irak'ta başbakan adayı gelecek hafta açıklanacak

Sairun koalisyonu milletvekili bedir el zeyyadi yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı barham salih'in İtalya ziyaretinden dönmesinin ardından önümüzdeki hafta başbakanlık için yeni bir kişiyi görevlendireceğini ve bu ismin medyada adı geçen hiç şahıslardan uzak olduğunu ve herkes için sürpriz olacağını dile getirdi.

Bilindiği üzere siyasi kitleler istifa eden başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine yeni bir ismin belirlenmesi için görüşmeler yapıyor fakat şimdiye kadar anlaşmaya varmış değiller.

Kaynak: Türkmeneli TV