Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Saldırgan etkisiz hale getirildi

Londra'nın güneyindeki Streatham'da bir kişi efrafındaki insanlara pala olarak adlandırılan büyük bir bıçakla saldırdı. İngiltere polisi saldırganın vurularak öldürüldüğünü ve olayda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İnsanların olay yerine yaklaşmamasını isteyen polis, saldırganın bu eylemi bilinçli bir şekilde saldırı amacıyla yaptığını ve olayın bir terör eylemi olarak değerlendirildiğini ancak bu olaya saldırganı teşvik eden nedenin ne olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmadığını belirtti.