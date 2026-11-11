İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 20 Aban Çarşamba sabahı, Birleşmiş Milletler 31. İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katılmak ve burada konuşma yapmak üzere Türkiye’ye gitti.

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Devrim Lideri Ofisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve kabine üyelerinin bir bölümünün katıldığı resmî törenle uğurlandı.

İki gün sürecek ziyaret kapsamında konferansa katılıp konuşma yapacak olan Pezeşkiyan, ayrıca toplantıya katılan bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.