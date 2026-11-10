OilPrice analiz sitesinde yayımlanan son verilere göre, İran hafif ham petrolünün varil fiyatı 1 dolar 63 sentlik artışla (yüzde 1,73) 95 dolar 82 sente çıktı.
İran ağır ham petrolü de 1 dolar 63 sentlik artış ve yüzde 1,77’lik yükselişle varil başına 93 dolar 92 sentten işlem gördü.
Brent petrol 90 doların altına indi
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıların gerekli olmayacağını söylemesinin ardından Ağustos ayından bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirerek gerilemesini sürdürdü.
Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentinin etkisiyle 90 doların altına geriledi.
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