İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’e katılmak üzere Türkiye’ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, zirvenin iklim sorunlarını ele almak, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve dünya liderleriyle görüşmek açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın resmî daveti üzerine zirveye katılacağını belirten Pezeşkiyan, “İklim ve çevre meselelerinin ele alınacağı 31. zirveye dünyanın 196 ülkesi katılacak. Bu ülkelerden 71’i cumhurbaşkanı veya başbakan düzeyinde temsil edilecek.” dedi.

Zirvenin iklimin mevcut durumu, bölgesel meseleler ve yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, “Savaşın yıkıcı etkilerini ve saldırıları ele alacağız. ABD ve İsrail’in İran’da ve bölgede çevreyi tahrip etmeye yönelik eylemleri hakkındaki tutumumuzu dile getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zirvenin farklı ülkelerin liderleriyle görüşmek için de önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı’nın da bulunduğu 10’dan fazla ülkenin lideri ve üst düzey yetkilisiyle görüşmelerin planlandığını kaydetti.

İran-Türkiye ilişkilerine de değinen Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça iyi düzeyde olduğunu belirterek, “Bölgesel, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda çok sayıda ortak noktamız bulunuyor. Bu ortaklıklar, ilişkilerimizin güçlendirilmesine ve bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayabilir.” dedi.

Zirve kapsamında diğer ülkelerin liderleriyle yapacağı görüşmelere ilişkin de konuşan Pezeşkiyan, bu temaslarda İran İslam Cumhuriyeti’nin haklı tutumunun ve ABD ile İsrail’in bölgede işlediği suçların gündeme getirileceğini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca, söz konusu ülkelerin kendi eylemlerinin sonuçlarını seçimlerde ve halkın tepkilerinde gördüklerini ifade etti.

Pezeşkiyan, yalnızca ABD ve İsrail’de değil, Avrupa’da da seçim sonuçlarının savaş yanlılarının, saldırganların ve demokrasi ile insan haklarını dilinden düşürmeyen ancak bu değerlerin tam tersine hareket eden çevrelerin tutumuyla örtüşmediğini savundu.

İran Cumhurbaşkanı, açıklamasının sonunda ülkesini ve halkını en iyi şekilde temsil etmeyi ve ziyaretin olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu dile getirdi.