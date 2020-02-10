  1. Siyaset
10 Şubat 2020 - 13:52

ABD yaptırım ve azami baskıdan yararlanmayacak

ABD yaptırım ve azami baskıdan yararlanmayacak

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "ABD yaptırım ve azami baskı yapmaktan yararlanmayacak. Ancak İran İslam Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

İran İslam Devrimi 41. Zafer yıldönümü dolayısıyla RIA Novosti Haber Ajansı'nda basın mensuplarına açıklama yapan İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "ABD’nin İslam Devrimi’ne öfkesinin nedeni İran'ın bağımsızlığı ve ABD'nin dünyadaki imajını kırmasıdır" dedi.

İslam düzeninin enerji, bilim, teknoloji ve savunma sanayi alanlarındaki kazanımlarına değinen Celali, "İran, ABD'nin ağır yaptırımları ve baskılarına rağmen zayif değil, her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiştir" ifadesini kullandı.

"Petrolsüz Ekonomi" programının ülkenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu belirten Celali, "Ekonomimizi petrolsüz yöneterek ABD'nin bu politikasını tamamen etkisiz hale getirebiliriz" dedi.

Celali ayrıca, "ABD yaptırım ve azami baskı yapmaktan yararlanmayacak. Ancak İran İslam Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

News Code 1884435

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