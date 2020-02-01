Şeyh İsa Kasım'dan "Yüzyılın Anlaşması" planına kınama

Bahreyn’in önde gelen Şii din alimi Ayetullah Şeyh İsa Kasım bir bildiri yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planı olarak adlandırdığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planını kınadı.

Şehy İsa Kasım, ABD'nin sözde Ortadoğu barış planını "Müslümanların kimliğini hedef alan utanç verici ve hain bir plan"olarak nitelendirdi.

Bahreynli büyük din alimi ayrıca, herkesin bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemekten sorumlu olduğuna vurgu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.