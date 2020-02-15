İran: ABD birliklerinin bölgede konuşlanması istikrarsızlığın nedenidir

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği dün akşamki basın açıklamasında, ABD'nin 13 Şubat basın açıklamasını İran'a karşı yeni bir propaganda olarak nitelendirerek, "ABD, 14 Eylül'de Suudi petrol tesislerine yapılan saldırıdan İran'ı suçlu tutarak şimdiye kadar da iddiasını doğrulamak için en ufak bir kanıt sunamamıştır" diye kaydetti.

ABD'nin iddialarını doğrulamak için herhangi bir bahaneye başvurduğunu belirten temsilciliğin açıklamasında, "ABD son olarak İran tarafından reddedilen Yemen yaptırımları raporuna dayanarak iddialarnı kanıtlamaya çalışmıştı" ifadesi kullanıldı.

Amerikan birlikleri ve teçhizatının bölgede konuşlanmasının Fars Körfezi'nde istikrarsızlığa neden olduğunu belirten temsilcilik, ABD'nin başkalarını suçlamak yerine bölgedeki tüm bölücü politikalarını ve istikrarsızlaştırma faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın BM Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ederken başka ülkeleri de bu karara uymaları durumunda cezalandırmakla tehdit ediyor. ABD'nin söz konusu kararla ilgili son açıklaması kararın uygulanmasını zayıflatmaya çalıştığını gösteriyor."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini iddia etmişti.