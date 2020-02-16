Yemen Alimler Birliği'inden Suudi Arabistan'a kınama

Yemen Alimler Birliği yayınladığı bildiride, Suudi Arabistan'ın El Cevf vilayetinde işlediği cinayeti kınadı.

Bildiride, "El Cevf vilayetindeki son cinayet, Yemen ulusuna karşı Amerikan-Suudi saldırgan koalisyonunun kin ve nefretinin bir başka kanıtıdır" ifadesine yer verildi.

Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçlerin ülke halkını savunma konusunda karşılık verme hakkına sahip olduğu kaydedilen bildiride bunun tamamen meşru olduğuna vurgu yapıldı.

Dün Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından Yemen’in 'El Cevf' vilayetindeki 'al-Maslub' bölgesine düzenlenen hava saldırısında 30 Yemenli sivil şehit olmuştu.