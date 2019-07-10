ABD İran karşıtı terör örgütü ile işbirliği içinde

İRNA'nın haberine göre, İran'ın BM'deki Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Güvenlik Konseyi'nde ''terörizm ve sınırlar ötesi örgütlü cinayetler işleyen kuruluşların ilişkileri" başlıkla düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, İran'ın terörizmin kurbanı ve sınır ötesi örgütlü suçların kurbanlarından biri olduğunu belirterek, ''Bazı bölge ve Avrupa ülkelerinin desteğindeki terör örgütü Halkın Mücahitleri, Amerikan istihbarat birimleriyle İran'da yıkıcı faaliyetler için çok yakın işbirliği içindedir.'' dedi.

İranlı yetkili, İran'ın terör örgütleri ile mücadelede öncü olduğunu ifade ederek, ABD, Avrupa ve bazı bölge ülkelerinin desteğindeki Halkın Mücahitleri terör örgütünün İran'da işledikleri cinayetlerde, cumhurbaşkanı, başbakan, İran yargı kurumu başkanı, silahlı güçler personeli, milletvekilleri ve nükleer bilim insanları dahil en az 17 bin 161 kişinin kurban olduğunu söyledi.

Amerika'nın sözü geçen terör örgütünü listesinden çıkartmakla, onlara böylece 'güvence' verdiğini ve Amerikan istihbarat birimlerinin terör örgütüyle İran'da yıkıcı faaliyetler için yakın işbirliğinde olduğunu dile getirdi.

Taht Revançi ayrıca, İran'ın dünya düzeyinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede oynadığı önemli role temasla, ''2017 yılında dünyada ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının yüzde 39'unun, İran tarafından ele geçirildiğini kaydetti.