  1. Dünya
  2. Ortadoğu
18 Şubat 2020 - 10:39

Suudilerin Yemen'deki son cinayetinde şehit sayısı 35'e yükseldi

Suudilerin Yemen'deki son cinayetinde şehit sayısı 35'e yükseldi

Yemen Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf vilayetine düzenlediği saldırıda şehit düşen sivil sayısının 35'e yükseldiğini duyurdu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf vilayetine düznlediği saldırıda şehit düşen sivil sayısıyla ilgili bildiri yayınladı.

Bakanlık yayınladığı bildiride şehit sayısının 35'e ve yaralanan sivil sayısının da 23 kişi'ye yükseldiğini duyurdu.

Yemen’in Cevf vilayetindeki 'al-Maslub' bölgesi birkaç gün önce Suudi savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısına tanık olmuştu. Saldırıda çok sayıda sivil şehit düşmüştü.

News Code 1884601

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler