Suudilerin Yemen'deki son cinayetinde şehit sayısı 35'e yükseldi

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf vilayetine düznlediği saldırıda şehit düşen sivil sayısıyla ilgili bildiri yayınladı.

Bakanlık yayınladığı bildiride şehit sayısının 35'e ve yaralanan sivil sayısının da 23 kişi'ye yükseldiğini duyurdu.

Yemen’in Cevf vilayetindeki 'al-Maslub' bölgesi birkaç gün önce Suudi savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısına tanık olmuştu. Saldırıda çok sayıda sivil şehit düşmüştü.