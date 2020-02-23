İran'da bir deprem daha

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı. Deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü İran'ın Hoy bölgesi olan depremde Van'ın Başkale ilçesinde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.