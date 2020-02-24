İran yapımı "Diyapazon" Hindistan'da gösterilecek

Yönetmenliğini Hamid Tahrani'nin ve yapımcılığını ise Alirıza Şüca Nuri üstlenen "Diyapazon" adlı film Hindistan'da düzenlenecek olan Uluslararası Bangalore Film Festiveli'ne katılım hakkı kazandı.

"Diyapazon" adlı film bu festivalde Asya ülkelerinden katılacak 12 filmle yarışacak.

Uluslararası Bangalore Film Festiveli 26 Şubat- 4 Mart 2020 tarihleri arasında Hindistan'ın Bangalore kentinde düzenlenecek.

Bu Film ayrıca 13-22 Mart 2020 tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan Uluslararası Habitat Film Festivali'nde de sinemaseverlerle bulunşacak.

"Diyapazon" filmi daha önce Polonya'da düzenlenen Uluslararası Tofifest Film Festivali ve Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Busan Film Festivali'ne katılmıştı.