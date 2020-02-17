İran yapımı kısa film ABD'ye gidiyor

İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi'nin yazıp yönettiği "Sürücülük Kursu" adlı kısa film, ABD'de düzenlenecek olan En iyi Kuzey Teksas Film Festivali'ne katılacak.

Bu sene birincisi düzenlenen En iyi Kuzey Teksas Film Festivali'nde 26 festivalde en iyi kısa film olarak seçilen filmler sinemaseverlerle buluşacak.

"Sürücülük Kursu" adlı kısa film, daha önce Ermenistan’da düzenlenen 16.Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali’nin yanı sıra İrlanda'da düzenlenen Uluslararası Dublin Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü alırken İngiltere'de düzenlenen 13.Uluslararası I will tell Film Festivalin'de de en iyi dram filmi seçilerek ödül almıştı.

"Sürücülük Kursu" adlı kısa film ayrıca ABD'de düzenlenen 18. Topaz Kadın Filmleri Festivali'nin 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

En iyi Kuzey Teksas Film Festivali, 27 Şubat- 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.