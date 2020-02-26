İnsanların acı çekmesinden sevinmek utanç verici

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ABD merkezli Yahudi lobisi FDD Başkanı Mark Dubowitz'in İran karşıtı iddiasına tepki gösterdi.

Irakçi'nin yaptığı paylaşımda, “Koronavirüsün yayılmasından ve insanların acı çekmesinden sevinmek gerçekten utanç verici ve insanlık dışı bir davranıştır” ifadesine yer verildi.

Irakçi, Mark Dubowitz'in en azından Amerika’nın İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımların hiçbir işe yaramadığını anladığını söyledi.

Mark Dubowitz, “Koronavirüsü ABD yaptırımlarının yapmadığı bir şeyi yaptı: İran’ın petrol dışı ihracatının durdurulması” iddiasında bulunmuştu