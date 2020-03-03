Petrol fiyatları yükselişini sürdürdü

Petrol fiyatları, geçen haftaki güçlü düşüşün ardından, küresel politika yapıcıların piyasaları koronavirüsün olumsuz etkilerinden koruyacaklarına ilişkin taahhütleri ile rallisini sürdürdü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, büyük ekonomilerin virüsün olumsuz etkilerini yumuşatmak için harekete geçeceklerine ilişkin işaretler sonucu finans piyasalarında görülen geniş tabanlı toparlanma ortamında, geçen haftaki yüzde 16'lık kaybının üçte birden fazlasını geri aldı. G-7 ülkelerinin maliye bakanları ve para yetkilileri Salı günü telekonferans yoluyla görüşecek. OPEC + koalisyonu ise Perşembe günü Viyana'da toplanacak.

Küresel bir ankete katılan 29 analist, trader ve brokerdan 2'si hariç tümü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının ek üretim kısıntısına gitmesini ve bu miktarın günlük 750,000 varil olmasını bekliyorlar. Bu miktarın piyasaya istikrar kazandırmaya ve bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkan volatiliteyi düşürmeye yeterli olup olmayacağı ise henüz belirsiz.

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee, "Küresel maliye bakanları arasındaki koordinasyon ve merkez bankalarının olası senkronize parasal gevşeme adımı piyasalardaki güven seviyesini artırdı," dedi ve "Eğer OPEC + koalisyonu bu hafta günlük 1 milyon varil üretim kısıntısına giderse, fiyatlar kısa vadede yükselir" değerlendirmesinde bulundu.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI) Nymex piyasasında yüzde 1.5 yükselerek Singapur saati ile 14:10'da varil başına 47.43 dolara tırmandı. Fiyatlar erken saatlerde yüzde 3.9 kadar yükseldi. Kontrat Pazartesi günü yüzde 4.5 ile Eylül ortasından bu yana en büyük sıçramasını gerçekleştirdi.

Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Pazartesi günü yüzde 4.5 sıçradıktan sonra yüzde 1.1 yükselerek varil başına 52.46 dolara ulaştı. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 4.88 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg