  1. Türkiye
9 Mart 2020 - 09:26

Erdoğan, AB liderleriyle Brüksel’de bir araya gelecek

Erdoğan, AB liderleriyle Brüksel’de bir araya gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan göç, güvenlik, istikrar ve Suriye konuları görüşmek üzere AB liderleriyle Brüksel’de masaya oturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile göç ve Suriye meselesi başta olmak üzere birçok konuyu görüşmek için bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyon Başkanı Leyen’in, Erdoğan ile göç, güvenlik, istikrar ve Suriye krizi gibi meseleleri görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu.

AB ve Türkiye arasındaki meselelerin de görüşüleceğinin yazıldığı paylaşımda, görüşmenin saat 18.00’de (TSİ 20.00) Brüksel’de olacağı ifade edildi.

​Türkiye'nin, İdlib’deki gerilimin tırmanmasının ardından ülkeyi terk etmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını duyurmuş, binlerce sığınmacı Yunanistan'a geçmek için sınıra gitmişti. Yunanistan basınında sınırdaki hareketlilik devam ederken yapılacak görüşmeye ilişkin şunlar yazıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Brüksel'e gerçekleştireceği ziyaretinden sonra sınırdaki gerginliğin azalacağına inanılıyor. Türkiye-AB arasındaki 2016 göçmen iadesi mutabakatının yenilenmesi ve Türkiye'ye mali yardımların artırılmasının öngörülüyor."

Kaynak: T24

News Code 1885056

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