Times gazetesi: Erdoğan, Türkiye-AB görüşmesini terk etti

Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. Gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti. Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti.

Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar avro yardım da öngören anlaşmanın yenilenmesini ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe