  1. Dünya
  2. Asya
9 Mart 2020 - 22:58

Çinli uzman, koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı

Çinli uzman, koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, virüsün en az hazirana kadar dünya genelinde yayılmaya devam edeceğini öngördü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Kovid-19 adı verilen koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan Zhong, virüsün en az hazirana kadar dünya genelinde yayılmaya devam edeceğini tahmin etti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.

Son verilere göre Çin’de salgından ölenlerin sayısı 3 bin 119 kişiye ulaştı.

News Code 1885084

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler