Çinli uzman, koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Kovid-19 adı verilen koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan Zhong, virüsün en az hazirana kadar dünya genelinde yayılmaya devam edeceğini tahmin etti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.

Son verilere göre Çin’de salgından ölenlerin sayısı 3 bin 119 kişiye ulaştı.