Aliyev, Nevruz bayramını kutladı

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan tebrik mesajında Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz bayramını “milli servet” olarak nitelendirdi.

Aliyev, Azerbaycan halkının yüzyıllardan beridir bu bayramı kutladığını belirtti ve Azerbaycan halkına sağlık ve sevinç dolu günler diledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev tebrik mesajında, “Aziz yurttaşlar, sizi Nevruz bayramı dolayısıyla tüm içtenliğimle tebrik ediyor, Azerbaycan halkına sağlık diliyorum. Nevruz bayramı bizim milli bayramımız, milli servetimizdir. Yüzyıllardan beridir Azerbaycan halkı bu güzel bayramı kutluyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle toplu etkinliklerin düzenlenmesi mümkün değil. Azerbaycan halkının bu durumu anlayışla karşılayacağına eminim…

Bir daha aziz halkımı bu güzel bayram dolayısıyla tebrik ediyor, her bir Azerbaycan vatandaşına sağlık, uzun ömür ve mutluluk diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in tebrik videosu da tüm televizyon kanallarında yayınlandı.

Kaynak: Yeni Çağ