İlham Aliyev koronavirüse karşı bir yıllık maaşını bağışladı

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla kurulan Koronavirüsle Mücadele Destek Fonu'na Aliyev bir yıllık maaşını bağışladı. Fonun bütçesi, devlet bütçesinden ayrılan pay, özel ve tüzel kişilerin bağışları ve kanunla yasaklanmayan kaynaklardan oluşturulacak.

Azerbaycan Seçim Yasası’na göre, Cumhurbaşkanı Aliyev'in maaşı 15 bin manat (9 bin dolar).

Aliyev daha önce, Koronavirüsle Mücadele Destek Fonu’na 20 milyon manat (12 milyon dolar) tahsis etmişti.

Azerbaycan Koronavirüs Mücadele Merkezi, ülkede 53 koronavirüs enfeksiyonu vakası olduğunu, 10 kişinin iyileştiğini, birinin öldüğünü ve 42 hastanın tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı. Enfekte olanlar arasında Rusya Federasyonu vatandaşı da bulunuyor.

Kaynak: Sputnik