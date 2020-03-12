İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Beytullahim kentinin kırsalındaki El-Ferdis köyü sakinlerinden Hazım Haşim Ebu Muhaymid adlı bir Filistinliye ait 130 metrekarelik tek katlı ev, İsrail güçlerince yıkıldı.

Haberde, Siyonist Rejim güçlerinin ayrıca köydeki bir başka Filistinlinin evine de baskın düzenlediği ve evde arama yaptığı aktarıldı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail güçlerinin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

AA