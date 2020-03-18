IMF: İran heyeti ile görüşmeler başladı

Uluslararası Para Fonundan bir yetkili, İran Merkez Bankası’nın finansal destek talebi hakkında görüşmelerin başlatıldığını duyurdu.

IMF yetkilisi, İran’ın koronavirisle mücadele etmek amacıyla IMF’ye başvurusunu değerlendirmek üzere İran heyetiyle görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Geçen hafta Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar dolar para talep ettiğini duyurmuştu.

Uslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıklamıştı.