ABD koronavirüs konusunda bir şey yapabiliryorsa kendisini kurtarsın

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün canlı yayında Hz. Muhammed'in (s.a.a) Peygamberliğe tayin edildiği gün olan Biset Bayramı münasebetiyle bir konuşma yaptı.

İslam Devrimi Lideri'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Biset Bayramı'nı tebrik ederin. Bugün en büyük İslami bayramlardan biridir. Biset, çok önemli bir gündür. Yüce Allah Biset olayı için diğer peygamberlerden misak almıştır.

Bazıları yanlışlıkla toplumsal adaletin Batı'dan geldiğini düşünüyorlar. Batı rönesanstan sonra bu kavramlarla tanışmıştır. Oysa ki 1400 yıl bundn önce Kur'an-ı Kerim'de bu kavrama işaret edilmiştir.

Batı, özgürlük ve adeletten söz etse de hiçbir zaman bunlara uymamıştır. Ama bunlar Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından yürürlüğe girmiştir.

İslam'ın bireysel ve toplumsal ahkamı İslami değerlere dayalıdır. Bu değerlerin gerçekleşmesi için siyasi güce ihtiyaç vardır. Eğer siyasi güç olmazsa zorbalar ve tembeller kabul etmezler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine'ye hicret etmeden önce bu şehir halkından biat aldı ve yaptığı ilk iş devlet kurmaktı.

Peygamberlerin birçok düşmanı vardı. Devlet kurulduğu zaman yabancı düşmanlar da ortaya çıkmıştır. Adadet ve özgürlük karşıtları peygamberlerin düşmanı olmuşlar.

Eğer bugün doğru dürüst bir şekilde çalışarak dar görüşlü olmaktan uzak durup tembellik yapmazsak İran'ı siyasi, askeri, kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlarda zirveye götürebiliriz. Tabii ki bizim gayemiz İslami uygarlığn oluşturulmasıdır.

İslam Devrimi'ne karşı yapılan düşmanlıklardan şaşırmamalıyız. Düşmanlar birlikle İslam Devrimi aleyhine çalışıyorlar. Bugün az düşmanız yoktur, ama en habis düşmanız Amerika'dır. Amerikalı yetkililer, yalancı, açgözlü, zalim, acımasız, terörist ve şarlatandırlar.

İran milleti çok sabırlıdır. Ama biz yetkililer bazen sabırsızlık yaptık. Kendilerini aydın düşünceli sanan bazıları da sabırsızlğı düşmanla işbirliği yampak sınırına kadar götürdü. Öten yandan birçok mümin genç vardır.

Birkaç kez ülkemizin güçlü olması gerektiğini vurguladım. Güçlü olmak Biset ve Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Bilimsel, ekonomik, siyasi, kültürel, askeri ve diğer alanlarda güçlü olmalıyız.

Sosyal medyada güçlü olmak oldukça önemli. Sağlık ve tedavi alanında da güçlenmek büyük önem taşımaktadır. Bu hususta iyi çalışmalar da yapılmıştır.

Bugün küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Amerikalılar İran'a ilaç yardımı yapmaya hazır olduklarını söylüyor, sadece bizden yardım isteyin diyorlar. Bu sözler tuhaftır. Onlara dememiz lazım ki öncelikle kendinizde eksiklikler var. Eğer yapabiliyorsanız kendiniz için bir şeyler yapın. Siz bu virüsü oluşturmakla suçlanıyorsunız. Ben bunun ne kadar gerçek olduğunu bilmiyorum. Ama bu durumda hangi akıllı size güvenebilir? Belki ülkemizde virüsü kalıcı yapacak bir ilaç getirebilirsiniz. Belki de bu virüsün etki gücünü anlamak konusunda bilgilerini tamamlamak isteyen birini İran'a gönderebilirsiniz.

Ülkemiz tüm krizlerle her seviyede mücadele gücüne sahiptir. Yerel kapasiteler tanınmalı ve mümin gençlerden yardım alınmalıdır.