İran milleti koronavirüs sınavında iyi bir performans sergiledi

İran İslam Devrimi Lideri Ayettullah Seyyid Ali Hamanei, İmam Mehdi'nin (a.c) kutlu doğum günü dolayısıyla canlı yayında bir konuşma yaptı.

İslam Devrimi Lideri’nin konuşmasından satır başları şöyle:



- İnsanlık tarihinde dünyanın herhangi bir yerinde insanların bugünkü kadar kurtarıcıya ihtiyaç duydukları görülmemiştir.



- Bugün insanlar, komünizmden Batı liberal demokrasisine kadar çeşitli akımları denediğine ve bilimin geliştiğine rağmen kendilerini rahat hissetmiyorlar. Bu gelişmeler refah getirse de insanlara mutluluk verememiştir. Örneğin, insan bilgeliği büyük bir nimettir ve dünyadaki birçok problemi çözebilir, ancak bazı düğümler bununla çözülemez.



- Bugün, dünyadaki adaletsizlik bilimle besleniyor, yani ileri bilimler ulusların adaletsizliğe ve tahakkümüne hizmet ediyor. Bunları çözmek için ilahi bir güç ve masum bir imamın olması gerekiyor. Dolayısıyla Hazreti Bakiyatullah el-Azam'ın (a.c) büyük görevi insanlığı adalete çağırmaktır.

- Koronavirüs olayı hükümetler ve milletler için bir sınavdır. İran millet bu sanavda iyi bir performans sergiledi. Bu arada doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadeledeki fedakarlıkları takdire şayandır.

- Bu durumda Batı’da marketlerin bir veya iki saat içerisinde boşaltılması, silah satın almak, yaşlı ve engelli hastaların tedavisine dikkat etmemek, Batılı milletlerin batıcılık felsefesinden kaynaklanan davranışlarındandır.

- Amerikalı bir senatör, vahşi batının ihya olduğunu söylemişti. Batı'nın ‘vahşi bir ruha’ sahip olduğunu söylediğimizde, bazıları şaşırarak bunu reddediyor.

- İki dünya savaşında 10 milyondan fazla insan öldürüldü. “Vietnam Savaşı” ve Irak işgalinde de birçok insan Amerikalılar tarafından öldürüldü. Milyonlarca insan da hala düşmanın ve emperyalizmin baskısı altındadır.