Suriye ve Rusya: ABD Rukban kampındaki teröristlere silah taşıyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriyeli Tehcir Edilenlerle İlgili Suriye ve Rusya Koordinasyon Heyetleri, ABD'yi Rukban kampındaki teröristlere silah taşımakla suçladı.

Heyetler yayınladıkları ortak bildiride, “Amerikan tarafının yeni korona virüsünün yayılmasından yararlanmaya, el Rukban kampına insani yardımlar şemsiyesi altında teröristlere silah ve teçhizat geçiştirmek için Birleşmiş Milletlere baskı yapmaya çalıştığını” söyledi.

“El Rukban kampındaki insani durumun Suriye’nin bu bölümünün ABD tarafından illegal yollarla işgali neticesinde” olduğunu belirten heyet, Rusya ve Suriye el Rukban kampında rehin tutulanların boşaltılması için gerekli tüm önlemleri aldıklarına” işaret etti.