ABD kötülükten başka bir şey istemiyor

Baghdad Today'in haberine göre, Asayib Ehlül Hak Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Tabatabai, ABD askerlerinin Kerkük K1 askeri üssünden geri çekilmesini olumlu karşılayarak, “Kötü niyetli olan Amerika kötülükten başka bir şey istemiyor ve bu amaçla Şehit Korgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e terör saldırısı düzenlemiştir” dedi.

Tabatabai, “Direniş güçlerinin dökülen kanları, yaraları ve direnci sayesinde ABD kuvvetleri Irak'tan çekilmiştir” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Tabatabai, “Amerikan saldırıları sadece kararlılığımızı güçlendirdi ve her gün direniş güçlerinin zaferlerine tanık oluyoruz. Allah isterse Lübnan, Bahreyn, Yemen ve tüm İslam ülkelerinden daha fazla zafer haberlerini duyacağız” açıklamalarında bulundu.

Al Sumaria TV kanalı, ABD güçlerinin Kerkük K 1 üssünü Irak ordusuna devrettiğini bildirmişti.

Amerikan askerleri son günlerde Bağdat’ın batısında yr alan el- Kaim Askeri üssünü de tahliye etmişti.