İranlı yetkili: "ABD güçleri Irak'tan çekilmeli, yoksa..."

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin Irak’taki askeri varlığını eleştirerek, “Irak'ta ABD’nin herhangi bir askeri eylemi IŞİD saldırısı gibi!” dedi.

Terör ve saldırganlığın devlet veya örgüt tarafından yapılmasının farklı olmadığını belirten Rızai attığı tweette, “Amerika Irak'tan çekilmeli, yoksa Iraklılar tarafından sınır dışı edilecektir” ifadesini kullandı.

Al Sumaria TV kanalı, ABD güçlerinin Kerkük K 1 üssünü Irak ordusuna devrettiğini bildirmişti.

Amerikan askerleri son günlerde Bağdat’ın batısında yr alan el- Kaim Askeri üssünü de tahliye etmişti.