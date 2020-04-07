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7 Nis 2020 16:04

Amerikan koalisyonu bir üs daha Bağdat yönetimine devretti

Amerikan koalisyonu bir üs daha Bağdat yönetimine devretti

Bağdat yönetimi, Fransız müsteşarların kaldığı karargahı, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinden teslim aldı.

AA'ya göre, Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin IŞİD’e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleriyle yaptığı anlaşma gereğince Bağdat’ta Fransız müsteşarların kaldığı karargahı geri aldığı belirtildi.

Koalisyon güçlerine bağlı bazı askeri üsler de daha önce Irak ordusuna teslim edilmişti.

Son zamanlarda Irak’taki üslerine saldırılar artan ABD, Anbar ile Erbil’deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başlamıştı.

News Code 1885619

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