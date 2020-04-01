İran'dan ABD'nin Irak'taki askeri hareketliliğine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, işgalci Amerikan güçlerinin Irak'taki son askeri hareketliliğine tepki göstererek, "Irak'ta ABD’nin son askeri hareketliliği Irak halkının, hükümetinin ve parlamentosunun isteği üzerine değil, ayrıca Irak parlamentosu kararının ihalidir" dedi.

Musevi yaptığı açıklamada, "Bunu Irak'ın ulusal egemenliğinin ihlali olarak görüyoruz ve ABD’nin askeri hareketliliğini tüm bölge için tehlikeli olacağı kanaatindeyiz" ifadelerinde bulundu.

Son zamanlarda Irak’taki üslerine saldırılar artan ABD, Anbar ile Erbil’deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başlamıştı.