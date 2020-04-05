ABD, Irak'ta uzun bir süre kalmayı planlıyor

Asayib Ehlül Hak Hareketi Siyasi Bürosu üyesi Saad el-Saadi, ABD'nin Irak'taki askeri faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada “Bunlar bu ülkenin Irak'tan ayrılmak istediği anlamına gelmez ancak Irak'ta uzun bir süre kalmayı planlığını gösteriyor” dedi.

Al Mayadeen TV kanalına konuşan Saadi, ABD’nin Irak’ın iç işlerine müdahaleleri hakkında , “Bu müdahaleler özellikle Adnan Zurfi’nin kabine kurma sürecinde açıkça görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onaylayan Irak meclisinin kararını “tarihi bir karar” olarak nitelendiren Saadi, bu kararın ABD’nin çok sayıda cinayet işlediği için alındığına dikkati çekti.

Son zamanlarda Irak’taki üslerine saldırılar artan ABD, Anbar ile Erbil’deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başlamıştı.