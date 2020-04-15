Suudi koalisyonu ateşkesi tam 26 kez ihlal etti

Al Mayadeen'e göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, son 24 saat içerisinde Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarının 26 kez ülkenin farklı kesimlerini bombaladığını bildirdi.

Suudi Arabistan son 24 saatte Cevaf vilayetindeki Khab ve El Şaf şehrini 15 kez, Sarwah şehrini 8 kez ve Saade vilayetindeki Bakim şehrinde Macazah bölgesini 3 kez bombaladı.

Ensarullah Hareketi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışması olduğunu söylemişti.