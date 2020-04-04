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4 Nis 2020 09:43

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısında acı rekor!

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısında acı rekor!

Dünyayı çaresiz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, dün Bir gün içinde salgın nedeniyle 5 bin 871 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 58 bin 900'ü buldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte, yine acı bir ilk yaşandı. Hem vaka hem de ölü sayısında bir önceki günün bilançosu geride kaldı. Dünya genelinde dün sabahtan bu sabaha (TSİ 07.00) en yüksek can kaybı meydana geldi ve 5 bin 871 kişi hayatını kaybetti. Küresel pandemide toplam can kaybı 58 bin 900'e ulaştı.

Vaka sayısı 1.1 milyona ulaştı

Benzer artış vaka sayısında da görüldü. Dünya genelinde son bir günde Kovid-19 enfekte sayısı 84 bin kişi yükseldi ve 1 milyon 99 bine ulaştı.

Kaynak: Habertürk

News Code 1885525

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