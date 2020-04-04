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4 Nis 2020 13:30

Çin’de koronavirüsten hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu

Çin’de koronavirüsten hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu

Çin halkı koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çin’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Yerel saatle 10.00'da başlayan saygı duruşunda bayraklar yarıya indirildi. Anma esnasında siren sesleri, arabalar, trenler ve gemilerin sesleri aynı anda duyuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak ilan edilen ölümcül korona virüsü Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkmıştı.

Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 3 bin 326’ya vaka sayısı ise 81 bin 639'a yükseldi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1885538

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