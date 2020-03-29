Avrupa Birliği İran'a doğrudan mali destek vermemiştir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu. Avrupa Birliği’nin koronavirüse karşı mücadele için İran’a insani yardım kapsamında yardımda bulunuğunu belirten Musevi, AB’nin İran’a doğrudan herhangi bir mali destek vermediğini söyledi.

Musevi, komşu ülkelere açılan sınırların son durumuna ilişkin, “Sınır kapıları belirli koşullar altında hala açıktır ve şu ana kadar sorun yaşandığına dair herhangi bir bilgi almadık” dedi.

Musevi, İran’ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talebi hakkında, “İran'ın IMF'ye üyeliği ve ödediği üyelik ücreti düşünüldüğünde IMF kredisinden yaralanması doğaldır” açıklamasında bulundu.

Bu doğrultuda İran’ın IMF’nin korona kredisi için başvurduğunu anlatan Musevi, fakat ABD’nin buna engel olmak istediğini ifade etti.

Abbas Musevi, İran’da ülkelerine dönmek için bekleme yapan Bahreyn vatandaşlarının durumuna ilişkin, “Ne yazık ki, Bahreyn hükümeti böyle bir olayda (korona virüs salgını) vatandaşlarının sağlığı ve saygınlığına değer vermeyen ülkelerden biri olduğunu göstermiştir. Bahreyn hükümetinin kendi vatandaşlarına sahip çıkması için daha fazla sorumluluk sahibi olmasını umuyoruz” açıklamalarında bulundu.