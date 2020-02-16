Nükleer anlaşmayı hayatta tutmaya kararlıyım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Münih Güvenlik Konferansı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Borrell kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Lavrov ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planı ile nükleer anlaşmayı ele aldığını duyurdu.

Borrell, "Nükleer anlaşmayı hayatta tutmak için tüm tarafları dinlemeye kararlıyım" diye kaydetti.

Josep Borrell dün Suudi Arabistan, Umman, Irak ve Çin dışişleri bakanlarıyla da bir araya gelerek nükleer anlaşma dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüşmüştü.