Galatasaray yönetiminden 'indirim' kararı

Galatasaray, mali tedbir planını hayata geçirmeye başlıyor. Futbol A takımına 15 Mart tarihinden sonraki alacakları için 20 milyon euro ödeme yapması gereken yönetim, harekete geçti.

Kulübün finans uzmanlarının hazırladığı mali çalışmalar doğrultusunda herkese kazancı oranında indirim talep edilecek. Mayıs ayına kadar tüm oyuncular ve teknik heyet ile görüşmelerin bitirilmesi hedefleniyor.

Yönetim, indirim talepleri doğrultusunda yürütülecek görüşmeleri ligler başlamadan karara bağlamayı istiyor.

Ortaya çıkacak tabloya göre de ödemeler konusunda yol haritası planlanacak.

Liglerin oynanmadığı dönemde yayıncı kuruluş ve sponsor gelirleri konusundaki belirsizlik sürerken, dünyada bir çok kulübün yaptığı gibi Galatasaray yönetimide maaşlarda indirime giderek zorlu ekonomik süreci aşmayı hedefliyor.

Kaynak: TRT SPOR