İran'da yeni Tarım Seferberliği Bakanı belli oldu

İran İslami Şura Meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Tarım Seferberliği Bakanlığı için sunduğu bakan adayı Kazım Havazi'ye güvenoyu verdi.

Bakanlığa aday olarak önerilen Havazi toplam 215 oy sayısından 196 kabul oyu alarak İran’ın yeni Tarım Seferberliği Bakanı oldu. Havazi'ye ayrıca 15 ret oy ile 4 çekimser oy verildi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan üyesi Ekber Rencberzade, geçtiğimiz Kasım ayında önceki Tarım Seferberliği Bakanı Mahmud Hücceti’nin istifa dileğinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.