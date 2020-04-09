Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti

AA'nın haberine göre, Adnan ez-Zurfi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurma görevini iade ettiğini duyurdu.
Irak Cumhurbaşkanı Salih, eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'yi 17 Mart’ta hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Şii partiler, Zurfi’ye karşı çıkarak, onun yerine Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi aday gösterme konusunda anlaşmıştı.
Sünni ve Kürt gruplar da Kazimi’ye desteklerini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Salih’in hükümeti kurma görevini Kazimi’ye vermesi bekleniyor.
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