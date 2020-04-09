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9 Nis 2020 13:30

Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti

Irak'ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti

Irak’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adnan ez-Zurfi, görevi iade etti.

AA'nın haberine göre, Adnan ez-Zurfi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurma görevini iade ettiğini duyurdu. 

Irak Cumhurbaşkanı Salih, eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'yi 17 Mart’ta hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Şii partiler, Zurfi’ye karşı çıkarak, onun yerine Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi aday gösterme konusunda anlaşmıştı.

Sünni ve Kürt gruplar da Kazimi’ye desteklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Salih’in hükümeti kurma görevini Kazimi’ye vermesi bekleniyor.

News Code 1885663

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