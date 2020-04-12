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12 Nis 2020 08:59

İran-Türkiye sınırında 4,6 şiddetinde korkutan deprem!

İran-Türkiye sınırında 4,6 şiddetinde korkutan deprem!

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Kotur bölgesinde bu sabah 06.53'te 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Kotur bölgesinde bu sabah ülke saatiyle 06.53'te 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz herhangi bir detay açıklanmadı.

23 Şubat pazar günü saat 08.53'te aynı bölgede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde 104 kişi yaralanmış, 4 bine yakın ev ağır hasar görmüştü.

News Code 1885706

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