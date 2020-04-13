Ruhani: Amerika insanlık için koronavirüsten daha tehlikeli

Ruhani, bu telefon görüşmesinde Amerikan emperyalizminin insanlık için “koronavirüsten daha tehlikeli” olduğunu belirterek, “ABD’li yetkililer zorbalıklarıyla her zaman İran ve Venezuela gibi bağımsız ve özgürlük yanlısı milletleri hedef almaya çalışıyorlar. Fakat İran ile Venezuela arasındaki mevcut dayanışma ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ABD’nin komplolarına engel olmuştur” dedi.

İran’ın koronavirüsle mücadele alanındaki başarılarına dikkati çeken Hasan Ruhani, bu deneyimleri Venezuela ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, OPEC Plus zirvesinde atılan adımların olumlu olduğunu kaydederek, üretimin azalması ve fiyatların uygun bir seviyeye dönmesine kadar işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Nicolas Maduro da bu görüşmede Venezuela’nın İran halkı ve hükümetiyle koronavirüsle mücadele konusunda dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, iki ülkenin her zaman emperyalizme karşı çıktıklarını ve bu konuda birbirlerine destek olduklarını ifade etti.