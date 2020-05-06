Galatasaray'dan sosyal mesafeli antrenman

CNN Türk'e göre Galatasaray, koronavirüs sürecinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

Sarı kırmızılı oyuncular bu süreçte ilk olarak, liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı program çerçevesinde, kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

İdmanda Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer aldı.