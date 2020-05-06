  1. Spor
6 May 2020 14:50

Galatasaray'dan sosyal mesafeli antrenman

Galatasaray'dan sosyal mesafeli antrenman

Galatasaray'da antrenmanlar başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun idmanda Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer aldı.

CNN Türk'e göre Galatasaray, koronavirüs sürecinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

Sarı kırmızılı oyuncular bu süreçte ilk olarak, liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı program çerçevesinde, kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

 İdmanda Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer aldı.

News Code 1886290

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