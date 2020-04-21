Yemen: Suudilerin ad-Dali vilayetine yönelik saldırısını engelledik

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ülkenin ordusu ve gönüllü halk güçlerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ad-Dali vilayetine saldırılarını engellediğini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin ad- Dali vilayetindeki Bab Galak bölgesine saldırmaya çalıştığı belirtildi.
Seri, Yemen ordusunun suudilere karşı düzenlediği bu operasyonda 52 Suudi paralı askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yemen Ordusu ve gönüllü halk güçleri ilaveten dün Hudeyde vilayetindeki al-Darahimi kentinde Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait bir casus uçağını düşürmüştü.
yorumunuz