Suudi koalisyonun Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerine Yemen'in birkaç vilayetini bombaladı.

Sana vilayetine bağlı Vadi Zuhr bölgesi, Hemedan ve Hulan al-Tayal kenti iki kez Suudi savaş uçakları tarafından hedef alınırken Marib vilayetindeki Madgal kentinin de iki kez bombalandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Suudi koalisyonu savaş uçaklarının Umran vilayetini de defalarca hedef aldığı açıklandı.

Suudi Arabistan geçtiğimiz perşembe günü koronavirüs salgının yayılmasnı önlemek gerekçesiyle Yemen'de ateşkes ilan edildiğini duyurmasına rağmen ateşkesi defalarca ihlal etti.