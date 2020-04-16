  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 Nis 2020 10:35

Suudi koalisyonun Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Suudi koalisyonun Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerinde Sana dahil olmak üzere Yemen'in birkaç vilayetini hedef aldı.

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerine Yemen'in birkaç vilayetini bombaladı.

Sana vilayetine bağlı Vadi Zuhr bölgesi, Hemedan ve Hulan al-Tayal kenti iki kez Suudi savaş uçakları tarafından hedef alınırken Marib vilayetindeki Madgal kentinin de iki kez bombalandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Suudi koalisyonu savaş uçaklarının Umran vilayetini de defalarca hedef aldığı açıklandı.

Suudi Arabistan geçtiğimiz perşembe günü koronavirüs salgının yayılmasnı önlemek gerekçesiyle Yemen'de ateşkes ilan edildiğini duyurmasına rağmen ateşkesi defalarca ihlal etti.

News Code 1885808

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler