İran: Astana süreciyle ilgili aksama söz konusu değil

Bugün sabah saatlerinde video konferans yoluyla basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Musevi, Dışileri Bakanı Zarif'ın bugün Suriye'ye doğru hareket ettiğini belirterek, Zarif'in Sayın Beşar Esad'ın yanı sıra diğer üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geleceğini duyurdu.

Afganistan'la ilgili İran'ın çalışmalarına dair Musevi, “Bu konuda bağımsız yöntemlere sahibiz ve ABD ile hiçbir işimiz yok. Afganistan'da istikrar ve barışın sağlanmasını takip ediyoruz ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

Musevi, Suriye krizine en iyi çözüm olan Astana sürecinin halen gündemde olduğunu belirterek, "Tahran’da yapılması beklenen Suriye konulu zirve salgın nedeniyle ertelendi. Ancak bu, konuyla ilgli istişare ve koordinasyon çalışmalarının aksadığı anlamına gelmiyor" açıklamasını yaptı.

ABD’nin Fars Körfesi’ndeki kışkırtıcı eylemlerine ilişkin Musevi, “Yabancıların özellikle ABD'nin askeri varlığını kışkırtıcı ve gayri meşru olduğunu düşünüyoruz. Burası bizim bölgemiz ve güvenliğini kendimiz sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Amerika’nın İran Deniz Kuvvetleri’nin yasal biçimde devriye yapmasına engel oluğunu dile getiren Musevi, şunları kaydetti:

“Hürmüz Boğazı'nı korumaktan sorumluyuz. Diğer yabancı güçler uyarılara dikkat etmeli ve güvenlik ile istikrarın geri dönmesi için bölgeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini öneriyoruz."

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