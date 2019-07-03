Zarif: Avrupa'nın mali mekanizması INSTEX yeterli değil

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği’nin (AB) İran ile ticaret yapmak için kurduğu INSTEX mekanizmasına ilişkin, "Arvrpalı taraflar INSTEX'in pratik hale geldiğini duyurmuşlar; fakat bunun hangi düzeyde yapıldığını özel sektöre sormamız gerekiyor.” dedi.

Nükleer anlaşmada kalan ülkelerlerin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları görüşmelerde 3 ülkenin 11 konuda taahhütte bulunduğuna dikkati çeken Zarif “Bunlar İran petrolünün satışının sürdürülmesi ve elde edilen gelirin İran'a ulaşması, İran’da yatırımların yapılması, taşımacılık, havacılık ve gemicilik alanlarını içeriyordu.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu taahhütlerin arasında INSTEX'in olmadığını belirten Zarif, bu mekanizmayı 11 konudaki taahhüdün uygulanmasının başlangıcı olarak nitelendirdi.

Zarif ayrıca, Avrupalı tarafların mali mekanizmanın uygulanmasını hızlandırmak için attığı adımların yeterli olmadığını dile getirdi.

AB'nin nükleer anlaşmaya bağlı kalması durumunda İran'ın da anlaşmaya sadık kalacağını kaydeden Zarif, "AB'nin taahhütlerini yerine getirdiği gibi biz de aynen o şekilde taahhütlerimizi yerine getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Zarif sözlerinin diğer bölümünde, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen sınırın üstüne çıkarmasına karar verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ın bu kararına tepki göserdiğini belirten Zarif, “Ne oranda uranyumu zenginleştirme konusunda biz karar veririz” dedi.

Dışişleri Bakanı konuya ilişkin olarak, “Trump her şeye tepki gösterebilir. Fakat bu konuda kendisine tepki gösterme hakkı vermek istiyorsa, ilk önce nükleer anlaşmadan geri çekildikten sonra İran halkına uyguladığı yasa dışı yaptırımlarını durdurması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.