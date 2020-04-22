Batı’daki istihbarat servisleri İran’ın askeri uydusundan habersizdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün yörüngeye ilk defa askeri bir uydu fırlattığını açıkladı. İran’ın ilk askeri uydusu NUR bu sabah iki aşamalı olarak fırlatıldı. Sonuç başarılı olurken uydu yörüngeye ulaştı, sözleriyle gelişmeyi duyurdu.

Bu olayın en önemli yönleri hem İran’ın uzaya askeri uydu fırlatmış olması hem de ABD ve Batı’nın güvenlik ve istihbarat birimlerinin şaşkınlığıydı.

Nur uydusu, İran için büyük bir kazanım olmanın yanı sıra dünya ülkeleri için inanılmazdı. Çünkü bir yandan Amerika’nın azami baskı politikasına maruz kalırken diğer taraftan da koronavirüse karşı mücadele veren İran’ın bu durumda uzaya uydu fırlatabileceği beklenmiyordu.

Amerika ve Avrupa ülkeleri, koronavirüsün üstesinden gelemedikleri için büyük bir kriz yaşadıkları günümüzde Tahran’ın böylesi bir kritik dönemde bu adımı atabileceğini düşünmüyorlardı.

İran bu kazanımı dünyaya duyururken Arap ve Batı ülkelerinin sessizliğe kapılması ya da bu başarıyı gündemde tutmaktan kaçımasından daha ziyade Trump’ın attığı tweet dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdim” iddiasında bulunan Trump ise şaşkınlık ve öfkesini böyle göstermiş oldu.

İran'ın uzaya askeri uydu göndermesi Trump açısından kabul edilebilir olmadığı için denizde gerilim çıkarmaya çalışıyor. Tabii ki petrol fiyatlarındaki düşüş ve Amerika’daki koronaviürs krizini buna eklediğimizde Donald Trump’ın kendisini başarızlıklarından kurtarmak için gündemi bir başka yöne götürdüğü anlaşılır.