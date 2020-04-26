Tahran'dan ABD'nin İran medyasını kısıtlama kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Hazine Bakanlığı'nın İran medyasına kısıtlamalar getirme konusundaki son kararını kınadı.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti, ABD Hazine Bakanlığı'nın ifade özgürlüğü ve insan hakları evrensel beyannamesine aykırı olan İran medyasının internet alanına erişimini engelleme kararını şiddetle kınıyor. Washington'un bu kararı ABD'yi uluslararası hukukun ana ihlal edicisi haline getirmiştir."

Daha önce, İran Gazetesi ve Fars Haber Ajansı'nın internet sitesine ait "com" uzantılı alan adı, ABD Hazine Bakanlığı'nın talimatıyla engellenlenmişti.